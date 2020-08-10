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Тихановская призвала силовиков остановить насилие на протестах

Она также напомнила милиции и войскам, что они «часть народа». Кандидат в президенты Белоруссии призвала протестующих не поддаваться на провокации и не давать поводов к применению насилия
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Кандидат в президенты Белоруссии и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана обратилась с заявлениям к милиции, войскам и участникам протестов, которые начались после закрытия избирательных участков. Свое обращение Тихановская передала через редакцию Tut.by.

«Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. <...> Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать», — сказала Тихановская.

Она также призвала избирателей предотвращать провокации во время протестов и не давать повод к применению насилия. Тихановская заявила, что уверена в том, что белорусы «проснутся завтра в новой стране» и выразила надежду на то, что в Белоруссии в это время «будут только хорошие новости».

Столкновения протестующих с ОМОНом в Минске. Фоторепортаж
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После окончания голосования в штабе Тихановской РБК сообщали, что не будут призывать граждан к активным протестам. Один из собеседников издания подчеркнул, что силовики должны увидеть мирный образ оппозиции и отметил, что образа «боевиков, против которых их готовили и настраивали», не существует.

В штабе также отметили, что проводят тактику максимальной законности и призывают людей прийти к участкам, где они голосовали, с распечатанными жалобами.

9 августа в Белоруссии состоялся основной этап голосования на выборах президента. По данным национального экзитпола действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 79,7% голосов, Тихановская, которая считается его основным конкурентом, — 6,8%, заняв второе место. Как сообщала ЦИК, явка на выборах составила 84%.

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После закрытия избирательных участков в Минске и других городах Белоруссии начались протесты. Для разгона участников акций ОМОН использовал светошумовые гранаты, водометы. СМИ также сообщали об использовании слезоточивого газа.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Минск, Белоруссия, акции протеста, Светлана Тихановская
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