МВД Белоруссии заявило о контроле над ситуацией на протестах

Милиция Белоруссии контролирует ситуацию на несанкционированных массовых мероприятиях. Об этом cообщило в Telegram со ссылкой на МВД государственное информагентство Белоруссии БелТА.

Ранее в связи с протестами в Минске МВД собрало заседание оперативного штаба.

В Минске и других городах Белоруссии начались волнения после окончания выборов президента. По данным национального экзитпола, почти 80% голосов были отданы за действующего президента Александра Лукашенко.

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