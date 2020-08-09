СМИ сообщили о применении слезоточивого газа на протестах в Минске

Также сотрудники ОМОН применяли светошумовые гранаты для разгона протестующих. По данным СМИ, в ходе протестов несколько человек пострадали. В МВД не смогли подтвердить эту информацию

Сотрудники ОМОН применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона протестующих против первых результатов выборов президента в Минске, передает агентство Sputnik Беларусь.

Также ТАСС со ссылкой на своего корреспондента сообщает о применении сотрудниками милиции баллончиков с перцовым газом и светошумовых гранат. По данным агентства, сотрудники ОМОН пытались сдержать протестующих во время попытки прорыва оцепления.

Издание сообщает, что, как минимум, один человек получил травму головы. По данным Sputnik Беларусь, несколько человек получили повреждения.

Официального подтверждения этой информации нет. В МВД Белоруссии «Интерфаксу» сообщили, что не располагают данными о пострадавших среди протестующих.