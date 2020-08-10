Белорусская милиция перешла на усиленный режим работы из-за протестов

В Белоруссии из-за массовых акций протеста личный состав органов внутренних дел перевели на усиленный режим работы. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова, передает Sputnik Беларусь.

Она отметила, что были привлечены дополнительные силы. По словам Чемодановой, МВД организовало оперативный штаб, в который поступает информация о происходящем во всех регионах.

«Есть задержанные, но пока общей цифры нет, потому что акции еще продолжаются», — уточнила представитель МВД.

Материал дополняется