МЧС завершило поисково-спасательные работы в Бейруте

Фото: МЧС России / ТАСС

Группа спасателей МЧС России завершила поисково-спасательные работы на месте взрыва в Бейруте, сообщил ТАСС со ссылкой на оперативный штаб ведомства. Там также отметили, что аварийно-спасательные работы пока продолжаются.

В МЧС добавили, что власти Ливана заявили, что больше не надеются найти под завалами выживших.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным правительства страны, взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. В результате взрыва погибли более 150 человек, более 5 тыс. пострадали. Губернатор Марван Аббуд оценил ущерб в сумму от $3 млрд до $5 млрд.

Российские спасатели прибыли в столицу Ливана 5 августа, чтобы оказать помощь пострадавшим во время взрыва в порту и помочь в проведении поисково-спасательной операции. На стадионе Бейрута медики установили мобильный госпиталь, в котором есть реанимационный, операционный, консультационно-диагностический блоки, а также блоки УЗИ, рентгеновский кабинет, кабинет ЭКГ и лаборатория крови. За время работ спасатели вытащили из-под завалов шесть человек, а врачи приняли 92 пострадавших, включая 12 детей.