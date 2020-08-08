Российский мобильный госпиталь в Бейруте принял уже более 90 пациентов

Российские врачи, развернувшие мобильный госпиталь в пострадавшем от взрыва Бейруте, приняли за два дня более 90 пациентов, включая детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела медицинской службы отряда «Центроспас» МЧС Алексея Скоробулатова.

По его словам, 7 августа удалось принять 79 пациентов. «Суммарно за два дня — 92 человека, в том числе 12 детей», — сказал Скоробулатов. Он уточнил, что пациенты обращались в основном с порезами, ушибами, переломами.

Аэромобильный госпиталь отряда «Центроспас» был развернут в столице Ливана 6 августа. Врачи принимают в нем с 08:00 до 20:00, стационар работает круглосуточно. Госпиталь полностью автономен. Врачи могут обслужить до 200 человек в сутки. В госпитале есть реанимационный, операционный, консультационно-диагностический блоки, а также блоки УЗИ, рентгеновский кабинет, кабинет ЭКГ и лаборатория крови, сообщает агентство.

Ранее РБК в пресс-службе МЧС сообщили, что российские спасатели нашли под завалами тела троих погибших в результате взрыва.