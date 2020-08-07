К расследованию взрыва в Бейруте подключился Интерпол

В Бейруте будет развернута группа специалистов Интерпола, которая поможет местным властям с работами на месте взрыва. Специалисты этой группы в прошлом году участвовали в работе на месте теракта в Найроби

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Группа специалистов Интерпола направлена в Бейрут для расследования причин взрыва в порту, унесшего жизни более 150 человек. Об этом говорится в сообщении Международной организации уголовной полиции.

В Бейруте будут работать специалисты IRT (группы реагирования на инциденты). В нее, в частности, входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий. «Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан», — заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Группа реагирования на инциденты обычно развертывается по запросу страны —члена организации. Так, в 2019 году IRT Интерпола была развернута в столице Кении Найроби после взрыва бомбы в отеле Riverside, также она работала в Эфиопии после крушения Boeing 737MAX.

Накануне, 6 августа, по запросу Интерпола на Кипре был допрошен россиянин Игорь Гречушкин. Ему, по словам моряков и источников Reuters, принадлежало судно Rhosus, с которого была конфискована взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра. Запрос правоохранительным органам Кипра поступил от отделения Интерпола в Бейруте.