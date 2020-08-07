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К расследованию взрыва в Бейруте подключился Интерпол

В Бейруте будет развернута группа специалистов Интерпола, которая поможет местным властям с работами на месте взрыва. Специалисты этой группы в прошлом году участвовали в работе на месте теракта в Найроби
Фото: Thibault Camus / AP
Фото: Thibault Camus / AP

Группа специалистов Интерпола направлена в Бейрут для расследования причин взрыва в порту, унесшего жизни более 150 человек. Об этом говорится в сообщении Международной организации уголовной полиции.

В Бейруте будут работать специалисты IRT (группы реагирования на инциденты). В нее, в частности, входят специалисты по идентификации жертв стихийных бедствий. «Опыт Интерпола в предоставлении такого рода помощи может быть полезен национальным властям, и мы продолжим оказывать любую помощь, которую запросит Ливан», — заявил глава Интерпола Юрген Шток.

Группа реагирования на инциденты обычно развертывается по запросу страны —члена организации. Так, в 2019 году IRT Интерпола была развернута в столице Кении Найроби после взрыва бомбы в отеле Riverside, также она работала в Эфиопии после крушения Boeing 737MAX.

Накануне, 6 августа, по запросу Интерпола на Кипре был допрошен россиянин Игорь Гречушкин. Ему, по словам моряков и источников Reuters, принадлежало судно Rhosus, с которого была конфискована взорвавшаяся в порту Бейрута аммиачная селитра.  Запрос правоохранительным органам Кипра поступил от отделения Интерпола в Бейруте.

Полиция Кипра допросила россиянина в связи со взрывом в порту Бейрута
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Последствия взрыва в порту Бейрута

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В качестве приоритетной версии случившегося назывались сварочные работы, которые проводились на одном из складов порта, где хранилась конфискованная партия аммиачной селитры. Жертвами взрыва стали более 150 человек, около 5 тыс. пострадали, десятки числятся пропавшими без вести. Пострадала половина административных зданий города, местные власти оценили ущерб от взрыва в несколько миллиардов долларов.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Президент Ливана Мишель Аун 7 августа сообщил, что рассматривают три версии случившегося. Помимо несчастного случая, власти страны не исключают версию с халатностью должностных лиц. Также в Бейруте пока не исключили окончательно версию «внешнего вмешательства», сказал Аун. По словам президента, взрыв в Бейруте мог произойти в результате сброса бомбы или ракеты. «Я лично попросил президента Франции предоставить нам аэрофотоснимки, если они доступны французам, чтобы мы могли определить, были в воздухе самолеты или ракеты», — заявил президент страны.

6 августа стало известно, что в рамках расследования взрыва были задержаны 16 человек. 18 человек были опрошены, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и таможенного департамента.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Интерпол, Ливан, Бейрут
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