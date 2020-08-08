Более 60 человек числятся пропавшими после взрыва в порту Бейрута

Последствия взрыва в Бейруте, Ливан (Фото: Marwan Naamani / dpa / Global Look Press)

После взрыва с столице Ливана более 60 человек объявлены пропавшими без вести. Об этом сообщило AFP со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Глава ведомства Хамад Хасан также рассказал агентству, что минимум 120 человек находятся в критическом состоянии.

Взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа. По данным правительства Ливана, взорвалась аммиачная селитра, конфискованная еще в 2014 году. Глава города Марван Аббуд оценил ущерб в сумму от $3 млрд до $5 млрд. В результате взрыва погибли более 150 человек, более 5 тыс. пострадали.

Россия направила в Ливан команду медиков. За несколько дней они приняли более 90 пациентов, включая детей.