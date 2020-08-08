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Политика ,  
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Трамп отправил в Бейрут "три огромных самолета" с едой и лекарствами

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в пострадавший от сильного взрыва Бейрут три самолета с помощью. Об этом он сказал в Белом доме.

По его словам, 7 августа он разговаривал с президентом Ливана Наимом Ауном и сообщил ему, что "три огромных" лайнера «уже летят». Они доставят в столицу страны медикаменты, продукты питания, воду и необходимое оборудование.

Произошедшее в Бейруте хозяин Белого дома назвал «событием, которое мир не видел уже давно».

СМИ узнали о задержании директора порта Бейрута по делу о взрыве в порту
Общество
Фото: Haytham Al Achkar / Getty Images

4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв. В результате погибли более 150 человек, еще свыше 5 тыс. пострадали. В городе повреждено множество зданий в радиусе нескольких километров.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
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Президент Аун заявил, что власти рассматривают три версии произошедшего. Он не исключил, что взрыв могла вызвать сброшенная бомба или ракета. Изначально власти сообщали, что на складе в порту взорвалось более 2,7 т селитры.

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В Бейрут прибыли российские медики и спасатели и развернули мобильный госпиталь.

Теги: Дональд Трамп, Ливан, Бейрут, взрыв
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