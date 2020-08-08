Трамп отправил в Бейрут "три огромных самолета" с едой и лекарствами

Президент США Дональд Трамп заявил, что направил в пострадавший от сильного взрыва Бейрут три самолета с помощью. Об этом он сказал в Белом доме.

По его словам, 7 августа он разговаривал с президентом Ливана Наимом Ауном и сообщил ему, что "три огромных" лайнера «уже летят». Они доставят в столицу страны медикаменты, продукты питания, воду и необходимое оборудование.

Произошедшее в Бейруте хозяин Белого дома назвал «событием, которое мир не видел уже давно».

4 августа в порту Бейрута произошел сильный взрыв. В результате погибли более 150 человек, еще свыше 5 тыс. пострадали. В городе повреждено множество зданий в радиусе нескольких километров.