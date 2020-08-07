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Российские спасатели вытащили из-под завалов в Бейруте троих погибших

Спасатели МЧС России на месте взрыва в Бейруте
Спасатели МЧС России на месте взрыва в Бейруте (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Российские спасатели обнаружили под завалами тела троих погибших в результате взрыва в Бейруте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Поисково-спасательными службами МЧС России на месте разбора завалов в Бейруте обнаружены и извлечены тела трех погибших от взрыва», — сказали в пресс-службе.

В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России
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Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Погибли более 130 человек, ранения получили более 5 тыс. В результате взрыва пострадала половина административных зданий Бейрута, ущерб от него власти оценили по меньшей мере в $3 млрд.

Согласно предварительной версии ливанских властей, причиной взрыва стали сварочные работы на портовом складе, где хранилось 2750 т нитрата аммония (аммиачная селитра — удобрение и одновременно взрывчатое вещество). В рамках расследования дела о взрыве задержали 16 человек.

Последствия взрыва в порту Бейрута. Фоторепортаж
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Премьер-министр Ливана Хасан Диаб назвал взрыв крупным национальным бедствием и попросил о помощи «братские и дружественные страны». Гуманитарную помощь Ливану пообещали оказать Франция, Кипр, власти Евросоюза, Иран, Израиль, Египет и США.

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МЧС России направило в Бейрут пять самолетов, в городе российские спасатели развернули аэромобильный госпиталь. Франция отправила в Ливан три военных самолета с 55 спасателями и 6 т различных материалов, в Бейрут прилетел президент страны Эмманюэль Макрон.

Теги: Бейрут, Ливан, МЧС России, новости
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