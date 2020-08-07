СМИ узнали о задержании директора порта Бейрута по делу о взрыве в порту

Директор порта Бейрута Хасан Корейтем оказался среди 16 задержанных в рамках расследования взрыва в порту. Об этом сообщает ливанский телеканал LBC.

Как уточняет канал со ссылкой на судебную информацию, военная полиция армии Ливана арестовала директора после допроса прокурора.

О задержании 16 человек по делу о взрыве ранее сообщил представитель военного суда, исполняющий обязанности государственного уполномоченного судья Фади Акики. Он отмечал, что всего во время расследования обстоятельств инцидента допросили более 18 человек, включая должностных лиц cовета директоров порта Бейрута и Таможенного департамента.

Кабинет министров Ливана 5 августа решил отправить под домашний арест всех руководителей порта, чтобы имеющие отношение к происшествию не смогли уехать. Источники Reuters уточняли, что соблюдение ареста будет контролировать ливанская армия.