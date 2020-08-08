Консул в Белоруссии сообщил об отсутствии жалоб у задержанных россиян

Режим содержания задержанных в Белоруссии россиян стал лучше, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Роман Попов, посетивший задержанных 6-7 августа. Его слова РБК привели в дипмиссии.

«Граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий», — сказал Попов.

Ранее российский посол Дмитрий Мезенцев предположил, что ситуация с задержанием граждан России в Белорусии могла быть провокацией, организованной третьей страной — «недругами России и Белоруссии» — с целью осложнить отношения двух стран перед выборами белорусского президента, которые должны состояться 9 августа.

В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, их обвинили в подготовке массовых беспорядков. По мнению белорусских властей, задержанные являются «боевиками ЧВК Вагнера».