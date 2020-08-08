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Выборы в Белоруссии ,  
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Консул в Белоруссии сообщил об отсутствии жалоб у задержанных россиян

Режим содержания задержанных в Белоруссии россиян стал лучше, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в республике Роман Попов, посетивший задержанных 6-7 августа. Его слова РБК привели в дипмиссии.

«Граждане России не высказывают жалоб на проведение следственных действий», — сказал Попов.

Ранее российский посол Дмитрий Мезенцев предположил, что ситуация с задержанием граждан России в Белорусии могла быть провокацией, организованной третьей страной — «недругами России и Белоруссии» — с целью осложнить отношения двух стран перед выборами белорусского президента, которые должны состояться 9 августа.

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Мария Захарова

В конце июля в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, их обвинили в подготовке массовых беспорядков. По мнению белорусских властей, задержанные являются «боевиками ЧВК Вагнера».

Агентство БелТА сообщало, что российские граждане прибыли в страну с целью дестабилизации обстановки в преддверии выборов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем утверждения о том, что задержанные граждане летели через Белоруссию транзитом. Позднее он заявил, что среди задержанных есть владельцы американских паспортов, «женатые на американках, работающих в Госдепе».

В Кремле заявили, что обвинения россиян безосновательны. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, инцидент «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений» двух стран. Следственный комитет России начал проверку по факту задержания российских граждан.

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7 августа президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого затронули задержание россиян. «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер заявил, что Москва заинтересована в проведении выборов в Белоруссии «в спокойной обстановке».

Теги: Белоруссия, задержание, россияне, выборы
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