Путин и Лукашенко обменялись мнениями о 33 задержанных россиянах

Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: Сергей Чириков / Reuters)

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития «братских российско-белорусских отношений». Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.

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