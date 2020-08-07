Политика , 07 авг, 14:05
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Путин и Лукашенко обменялись мнениями о 33 задержанных россиянах
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы развития «братских российско-белорусских отношений». Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — говорится в сообщении.
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