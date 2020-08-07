В отношении адвоката Сафронова открыли дисциплинарное производство

Против одного из адвокатов журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, Евгения Смирнова возбуждено дисциплинарное производство. Об этом РБК сообщил сам Смирнов.

«Поводом является то, что мы отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — сказал защитник.

5 августа управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попросили адвокатские палаты привлечь к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов Сафронова — Ивана Павлова и Евгения Смирнова — из-за их отказа давать подписку о неразглашении данных. В пресс-службе Минюста подтвердили РБК поступление ходатайств в отношении Смирнова и Павлова, а также еще четырех защитников.

Сафронов был задержан в начале июля. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК). Он был арестован и находится в СИЗО «Лефортово».