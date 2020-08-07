Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа Политика, 23:31 Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB Экономика, 23:24 В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время» Политика, 23:21 В отношении адвоката Сафронова открыли дисциплинарное производство Общество, 23:12 UFC разорвал контракт с российским бойцом после дебютного поединка Спорт, 23:10 В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19 Общество, 23:04 Зеленский сообщил о желании закрыть «кейс войны» в Донбассе Политика, 22:53 NYT узнала о предупреждении Лаврову от Госдепа из-за «сговора» с талибами Политика, 22:39 ЕС вновь не включил Россию в список для открытия границ Общество, 22:26 Су-35 перехватили бомбардировщик ВВС США над Охотским морем Политика, 22:12 «Манчестер Сити» и «Реал» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Как поймать волну: семь высокооплачиваемых профессий будущего Экономика образования, 22:00  На юге Москвы водитель машины каршеринга устроил стрельбу Общество, 21:57 Зеленский ответил на просьбу не отдавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Общество, 21:52
Дело Ивана Сафронова ,  
0 

В отношении адвоката Сафронова открыли дисциплинарное производство

Против одного из адвокатов журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиненного в государственной измене, Евгения Смирнова возбуждено дисциплинарное производство. Об этом РБК сообщил сам Смирнов.

«Поводом является то, что мы отказались дать подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — сказал защитник.

Адвокат заявил о нежелании Сафронова заключить сделку со следствием
Общество
Иван Сафронов

5 августа управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области попросили адвокатские палаты привлечь к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов Сафронова — Ивана Павлова и Евгения Смирнова — из-за их отказа давать подписку о неразглашении данных. В пресс-службе Минюста подтвердили РБК поступление ходатайств в отношении Смирнова и Павлова, а также еще четырех защитников.

Сафронов был задержан в начале июля. Ему предъявлено обвинение в госизмене (ст. 275 УК). Он был арестован и находится в СИЗО «Лефортово».

В чешском аналитическом центре отвергли связь с Сафроновым
Политика
Иван Сафронов

По версии ФСБ, бывший журналист «Ведомостей» и «Коммерсанта» и советник главы «Роскосмоса» сотрудничал с чешской разведкой и передавал ей секретную информацию о военно-техническом сотрудничестве России со странами Ближнего Востока.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

Сафронов, как полагает следствие, передавал секретные сведения через компьютер у себя дома, используя инструменты шифрования программы VeraCrypt. А фрагменты из книги историка Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке он заимствовал в качестве паролей. Сам Сафронов не признает себя виновным.

Теги: Иван Сафронов, уголовное дело, государственная измена, новости
Материалы по теме
Следователи отказались открывать адвокатам Сафронова суть обвинений
Общество
Защита не нашла свидетельств вины Сафронова в секретных документах
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter