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Дело Ивана Сафронова ,  
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Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Иван Сафронов
Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщили РБК защитники Иван Павлов и Евгений Смирнов.

По словам Смирнова, Минюст просит возбудить дисциплинарное производство в отношении него из-за отказа адвокатов давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

«Та же самая формулировка у Ивана Павлова, но наши ситуации немного различаются. Если следователь у меня действительно пытался взять такую подписку, то Ивану Павлову никто даже не предлагал ее дать», — сказал Смирнов.

В пресс-службе Минюста подтвердили РБК поступление материалов в отношении Смирнова и Павлова, а также еще четырех защитников о нарушении ими требований ч. 3 ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России. «Указанными территориальными органами в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства», — говорится в сообщении. По данным ведомства, материалы могут свидетельствовать о нарушении защитниками требований п. 1 ст. 4 и ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

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Иван Сафронов

О том, что Минюст просит привлечь к ответственности четырех адвокатов журналиста, Павлов сообщил накануне. Он говорил, что это также было связано с отказом дать подписку о неразглашении материалов дела.

В июле бывший корреспондент «Ведомостей» и «Коммерсанта» Иван Сафронов, работавший советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, был арестован на два месяца по обвинению в государственной измене. Защита отмечала, что следствие отказывается разъяснять адвокатам суть обвинений. 

Теги: адвокаты, Иван Сафронов, Минюст, новости
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