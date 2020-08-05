Минюст потребовал привлечь к ответственности адвокатов Сафронова

Иван Сафронов (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Управления Минюста по Санкт-Петербургу и Ленинградской области направили в адвокатские палаты представления о привлечении к дисциплинарной ответственности еще двух адвокатов обвиняемого в госизмене журналиста и советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Об этом сообщили РБК защитники Иван Павлов и Евгений Смирнов.

По словам Смирнова, Минюст просит возбудить дисциплинарное производство в отношении него из-за отказа адвокатов давать подписку о неразглашении данных предварительного следствия.

«Та же самая формулировка у Ивана Павлова, но наши ситуации немного различаются. Если следователь у меня действительно пытался взять такую подписку, то Ивану Павлову никто даже не предлагал ее дать», — сказал Смирнов.

В пресс-службе Минюста подтвердили РБК поступление материалов в отношении Смирнова и Павлова, а также еще четырех защитников о нарушении ими требований ч. 3 ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса России. «Указанными территориальными органами в адвокатские палаты соответствующих субъектов Российской Федерации внесены представления о возбуждении дисциплинарного производства», — говорится в сообщении. По данным ведомства, материалы могут свидетельствовать о нарушении защитниками требований п. 1 ст. 4 и ст. 12 Кодекса профессиональной этики адвоката.

О том, что Минюст просит привлечь к ответственности четырех адвокатов журналиста, Павлов сообщил накануне. Он говорил, что это также было связано с отказом дать подписку о неразглашении материалов дела.