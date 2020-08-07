Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Свидетель, выступивший в суде по делу Михаила Ефремова, подтвердил, что именно актер был за рулем Jeep Grand Cherokee и видел, как люди помогали ему выйти из автомобиля. Слова свидетеля из зала Пресненского суда Москвы передает «РИА Новости».

Свидетель Роман Шрамко выступил по видеосвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя.

Шрамко рассказал, что незадолго до автокатастрофы машина Ефремова совершала резкие маневры на дороге, провоцируя аварии. «Он подрезал нас, когда мы ехали по Садовому кольцу. Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он еще резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас», — рассказал свидетель.

Комментируя увиденное на месте аварии, Шрамко рассказал, что видел, как несколько человек помогли Ефремову выйти из машины. «Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — заявил Шрамко.

Свидетель отметил, что для присутствующих на месте было очевидным опьянение Ефремова.