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Авария с участием Ефремова ,  
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Свидетель рассказал о выходившем из машины после аварии Ефремове

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Свидетель, выступивший в суде по делу Михаила Ефремова, подтвердил, что именно актер был за рулем Jeep Grand Cherokee и видел, как люди помогали ему выйти из автомобиля. Слова свидетеля из зала Пресненского суда Москвы передает «РИА Новости».

Свидетель Роман Шрамко выступил по видеосвязи из Железнодорожного районного суда Симферополя.

Шрамко рассказал, что незадолго до автокатастрофы машина Ефремова совершала резкие маневры на дороге, провоцируя аварии. «Он подрезал нас, когда мы ехали по Садовому кольцу. Джип выскочил перед нами, его занесло, мы затормозили, посигналили ему, он еще резко затормозил. Вскоре он сорвался и оторвался от нас», — рассказал свидетель.

Комментируя увиденное на месте аварии, Шрамко рассказал, что видел, как несколько человек помогли Ефремову выйти из машины. «Мне кажется, никого в автомобиле больше не было», — заявил Шрамко.

Свидетель отметил, что для присутствующих на месте было очевидным опьянение Ефремова.

Днем ранее в зале суда другой свидетель, Владислав Женжебир, схожим образом описал неадекватное поведение автомобиля Jeep Grand Cherokee на дороге и реакцию Ефремова в первые минуты после аварии.

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В материалах дела, зачитанных прокурором во время заседания суда 5 августа, говорилось, что Ефремов находился в автомобиле один.

Восьмого июня автомобиль Ефремова на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. От полученных травм Захаров умер в больнице. Экспертиза выявила, что в крови Ефремова были алкоголь и следы наркотических веществ. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения (ч. 4 ст. 264 УК). Суд поместил актера под домашний арест до 22 января 2021 года.
Сам актер не признал свою вину. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» — сказал Ефремов на заседании суда 5 августа.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП
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