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Авария с участием Ефремова ,  
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Свидетель ДТП с участием джипа Ефремова рассказал о поведении водителя

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Внедорожник Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова дважды создавал аварийные ситуации до того, как врезался в фургон в районе Смоленской площади в Москве. Об этом заявил свидетель обвинения Владислав Женжебир по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер.

«Он [водитель джипа] резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada», — сказал свидетель.

Женжебир заявил, что он подбежал к месту аварии и увидел, как водителя выводят из внедорожника. «Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — добавил свидетель.

В материалах дела, зачитанных прокурором во время заседания суда 5 августа говорилось, что Ефремов находился в автомобиле один.

Накануне адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, сказав, что представители потерпевших «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», — рассказал адвокат Ефремова.

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Михаил Ефремов

Автомобиль Ефремова 8 июня на большой скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном курьера Сергея Захарова. От полученных травм Захаров умер в больнице. Экспертиза выявила, что в крови Ефремова был алкоголь и следы наркотических веществ. Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Суд поместил актера под домашний арест до 22 января 2021 года. Сам актер не признал свою вину. «Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню?» — говорил Ефремов на заседании суда 5 августа.

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Теги: Михаил Ефремов, ДТП, Пресненский суд Москвы
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