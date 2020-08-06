Свидетель ДТП с участием джипа Ефремова рассказал о поведении водителя

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Внедорожник Jeep Grand Cherokee актера Михаила Ефремова дважды создавал аварийные ситуации до того, как врезался в фургон в районе Смоленской площади в Москве. Об этом заявил свидетель обвинения Владислав Женжебир по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого стал актер.

«Он [водитель джипа] резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada», — сказал свидетель.

Женжебир заявил, что он подбежал к месту аварии и увидел, как водителя выводят из внедорожника. «Он был в пиджаке. Я снял его на видео, а вокруг все начали кричать, что это Ефремов», — добавил свидетель.

В материалах дела, зачитанных прокурором во время заседания суда 5 августа говорилось, что Ефремов находился в автомобиле один.

Накануне адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП, сказав, что представители потерпевших «собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля», — рассказал адвокат Ефремова.