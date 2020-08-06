Фирма из Грузии отреклась от производства взорвавшегося в Бейруте груза

Партия аммиачной селитры, взорвавшаяся в порту Бейрута, перевозилась из Батуми в Мозамбик. Как указывается в документе, опубликованном в СМИ, отправителем была «Рустави Азот». В грузинской компании эту информацию опровергли

Фото: Daniel Carde / Getty Images

Первый заместитель директора АО «Рустави Азот» Леван Бурдиладзе в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что партия аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута, принадлежала компании.

По его словам, «Рустави Азот» оперирует химическим заводом в городе Рустави с 2017 года. «Насколько мне известно из информации из СМИ, речь идет о селитре, которая была произведена в 2013 году. В 2013 году наша компания еще не существовала. Так что мы не имеем ничего общего с той селитрой, которая якобы там взорвалась. У меня нет информации этого юридического лица, которая владела тогда заводом», — сообщил он.

Бурдиладзе напомнил, что у селитры есть свой срок годности, обычно шесть месяцев: «Для меня абсолютно непонятно, почему власти Ливана хранили просроченную селитру целыми годами. После шести месяцев селитра теряет техническую характеристику, которая необходима для ее назначения. Почему они семь лет хранили ее у себя, мне непонятно».

Топ-менеджер уточнил, что компания продает свою продукцию по принципу FOB (Free On Board). «Наша ответственность — селитру погрузить на судно и все, там уже наша ответственность заканчивается», — пояснил он.

О том, что отправителем партии химиката, который перевозило судно Rhosus, была компания-производитель азотных удобрений «Рустави Азот», сообщил ТАСС со ссылкой на коносамент (документ, который перевозчик выдает грузовладельцу).