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Фирма из Грузии отреклась от производства взорвавшегося в Бейруте груза

Партия аммиачной селитры, взорвавшаяся в порту Бейрута, перевозилась из Батуми в Мозамбик. Как указывается в документе, опубликованном в СМИ, отправителем была «Рустави Азот». В грузинской компании эту информацию опровергли
Фото: Daniel Carde / Getty Images
Фото: Daniel Carde / Getty Images

Первый заместитель директора АО «Рустави Азот» Леван Бурдиладзе в разговоре с РБК опроверг информацию о том, что партия аммиачной селитры, которая взорвалась в порту Бейрута, принадлежала компании.

По его словам, «Рустави Азот» оперирует химическим заводом в городе Рустави с 2017 года. «Насколько мне известно из информации из СМИ, речь идет о селитре, которая была произведена в 2013 году. В 2013 году наша компания еще не существовала. Так что мы не имеем ничего общего с той селитрой, которая якобы там взорвалась. У меня нет информации этого юридического лица, которая владела тогда заводом», — сообщил он.

Бурдиладзе напомнил, что у селитры есть свой срок годности, обычно шесть месяцев: «Для меня абсолютно непонятно, почему власти Ливана хранили просроченную селитру целыми годами. После шести месяцев селитра теряет техническую характеристику, которая необходима для ее назначения. Почему они семь лет хранили ее у себя, мне непонятно».

Топ-менеджер уточнил, что компания продает свою продукцию по принципу FOB (Free On Board). «Наша ответственность — селитру погрузить на судно и все, там уже наша ответственность заканчивается», — пояснил он.

О том, что отправителем партии химиката, который перевозило судно Rhosus, была компания-производитель азотных удобрений «Рустави Азот», сообщил ТАСС со ссылкой на коносамент (документ, который перевозчик выдает грузовладельцу).

Телеканал LBCI указывал, что Rhosus переправляло 2750 т аммиачной селитры (нитрат аммония) из Батуми в Мозамбик. В сентябре 2013 года судно сделало незапланированную остановку в порту Бейрута, а потом экипаж интернировали и вещество конфисковали. Как сообщили ливанские власти, взрыв в порту произошел во время сварочных работ на одном из складов, где хранилась конфискованная селитра.

Бывший владелец «Рустави Азота» Роман Пипия сообщил РБК, что у него нет понятия, где могла бы храниться информация о том, была ли причастна компания к взрыву в Бейруте. Грузинский предприниматель пояснил, что в 2016 году он потерял контроль над заводом и сейчас в лондонском коммерческом суде идет разбирательство по его иску к Банку Грузии, которому принадлежит компания АО EU Investment, в 2016 году ставшая единственной владелицей «Рустави Азота».

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Как писал «Коммерсантъ» в 2018 году, дочерний банк АФК «Система» East West United Bank (EWUB) подал в суд на Loyal Capital Романа Пипия из-за долга на $93,6 млн по кредиту. Кредит был предоставлен на покупку 45% акций Agrochim SA (у нее было 90% «Рустави Азота», в 2018 году она полностью принадлежала грузинскому бизнесмену, пишет газета). Залогом стало 90% акций Agrochim, срок погашения истекал 12 августа 2016 года.

Еще один кредит структурам Пипия, в том числе «Рустави Азоту», выдал Банк Грузии. Он предоставил $100 млн под залог имущества завода. Loyal Capital попыталась получить заем у Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), чтобы расплатиться с долгами, но переговоры провалились. В итоге EWUB потребовал вернуть отпущенные средства, а позже подал в суд. Loyal Capital вместе с кипрской Mathade Ltd (еще одна компания Пипия, ей принадлежало 10% «Рустави Азота») направила встречный иск, обвинив EWUB и АФК «Система» в том, что те неправомерно потребовали вернуть средства, а также в срыве переговоров с ЕБРР.

Власти Бейрута допустили увеличение ущерба от взрыва до $15 млрд
Общество
Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. Погибли по меньшей мере 137 человек, более 5 тыс. получили ранения, еще десятки человек пропали без вести. Ударной волной выбило стекла в зданиях в радиусе нескольких километров, а около 300 тыс. горожан остались без жилья.

Моряки, работавшие на Rhosus, утверждали, что судно принадлежало предпринимателю, проживающему на Кипре, уроженцу Хабаровска Игорю Гречушкину. По их словам, владелец судна заявил, что обанкротился и фактически бросил судно. Юристы кредиторов получили три ордера на арест Rhosus.

Судно Rhosus CL, или просто Rhosus, было построено в 1986 году. Под этим именем ходило с 2012 года под молдавским флагом. Последние шесть лет Rhosus стояло на приколе в порту Бейрута.

Владельцем и менеджером судна с 2008 года числится компания INTERFLEET SHIPMANAGEMENT. Компания с таким названием зарегистрирована на Кипре и с 2010 года не подает отчетность, как и ее материнская компания RIZOCOMA HOLDINGS LIMITED. Впрочем капитан, служивший на судне во время задержания, утверждает, что примерно в 2012 году кипрская компания передала его Гречушкину. В реестрах этой информации нет.

Фактическим владельцем судна называют россиянина Игоря Гречушкина. РБК не удалось найти человека с таким именем и бизнесом в России или на Украине. Однако в Румынии некий Игорь Гречушкин является владельцем компании Unimar Shipmanagement SRL, согласно базе данных Equasis, сейчас у этой компании нет своего флота. Гречушкин также был директором двух ныне ликвидированных кипрских компаний — LYNCOTT ENTERPRISES LIMITED (исключена из реестра в 2016 году) и HOGLA TRADING LIMITED (исключена в 2018 году).

Летом 2013 года, перед тем как быть задержанным в порту Бейрута, судно прошло две проверки — в порту Сайда (Ливан) и Севилье (Испания). Они выявили в общей сложности 31 нарушение. В частности, были найдены неисправности двигателей и радиомаяков. Инспекторы также отметили ржавчину на палубе, плохие условия для экипажа и неисправные системы пожаротушения.

В сентябре 2013 года Rhosus, загруженное 2750 т аммиачной селитры, следовало из Батуми (Грузия) в Бейру (Мозамбик). Из-за неполадок ему пришлось зайти в порт Бейрута. Инспекция запретила судну следовать дальше, а почти вся команда была депортирована. Несколько кредиторов владельцев судна попытались потребовать изъять его в счет долга, но те не выходили на связь, и кредиторам это не удалось. Капитан и несколько членов команды оставались на борту. Хотя на судне закончились запасы еды и воды, местные власти не разрешали им покидать судно. В конце концов бейрутским юристам удалось добиться, чтобы команде разрешили покинуть судно и вернуться домой.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Первый заместитель председателя Российского профессионального союза моряков Игорь Ковальчук сообщил РБК, что судно арестовали из-за невыплат зарплаты членам экипажа и технических проблем. «И судовладелец на самом деле судно бросил. Инспекторы Международной федерации транспортников помогали морякам выбраться оттуда. Насколько я знаю, выбрались они в конечном счете даже без зарплаты, но по крайней мере им удалось уехать», — сказал Ковальчук.

Авторы: Майя Бобенко, Дада Линделл, Анастасия Куц, Гаяна Демурина, Михаил Юшков
Теги: Бейрут, Грузия, груз
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