Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута увеличилось до 137

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Число погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 137 человек, более 5 тыс. получили ранения. Об этом сообщает в Twitter телеканал Al Jazeera со ссылкой на министра здравоохранения Ливана. Десятки человек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

Сильный взрыв произошел в столице Ливана 4 августа. В результате в домах в радиусе нескольких километров выбило стекла. Гриб от взрыва было видно за десятки километров.

Без жилья остались около 300 тыс. человек. Повреждена половина зданий административного района города. Власти Ливана объявили столицу зоной бедствия.