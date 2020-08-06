Пандемия коронавируса , 06 авг, 11:00
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В Москве за сутки выявили 684 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в столице зарегистрировали еще 684 человека, зараженных коронавирусом. Об этом в официальном Telegram-канале сообщает московский оперативный штаб.
В России за сутки выявлено 5 267 новых зараженных коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 в стране зарегистрировали у 871,8 тыс. человек.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
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