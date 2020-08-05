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Собянин предупредил о возможном сохранении в Москве ограничений на месяцы

В ближайшие недели и месяцы ждать отмены ограничений москвичам не стоит. В столице по-прежнему обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах и транспорте, хотя большинство других запретов уже отменено
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Ограничения, введенные в Москве из-за эпидемии коронавируса, могут действовать еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«О защитных мерах не надо забывать. И мы напоминаем, что это надо выполнять. <...> Мы их не отменяем и считаем, что они необходимы в ближайшие недели, может быть и месяцы», — цитирует его слова ТАСС.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Сейчас в Москве запрещено проведение публичных мероприятий, сохраняется масочный и перчаточный режим в магазинах, метро и других местах скопления людей. Масочный режим на улице носит рекомендательный характер. При этом Москва находится на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии. В городе сняты все ограничения в сфере предпринимательства и услуг, разрешены пешие прогулки, занятия спортом на свежем воздухе, прогулки с детьми на детских площадках. Также открыты фитнес-клубы, бассейны, магазины и торговые центры, гостиницы и санатории, парки и скверы. 

Проведение массовых мероприятий в столице, как ранее заявлял Собянин, будет отложено — скорее всего, до конца августа. «Мы, скорее всего, не будем открывать разрешение на массовые мероприятия по крайней мере ближайший месяц. Посмотрим, как дальше ситуация будет развиваться. Хотя остальные ограничения сняты, но на массовые мероприятия мы скорее оставим до конца августа», — говорил мэр на совещании с участием президента Владимира Путина.

ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок в московском метро
Общество
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Точные сроки отмены ограничений на федеральном уровне пока неизвестны. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что они могут сохраняться до февраля следующего года. Он объяснял, что говорить о переходе в «фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни» можно будет после завершения процесса формирования популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов. 

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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Собянин, Москва, коронавирус
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