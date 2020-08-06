За сутки в России умерли 116 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в стране превысило 14,6 тыс., заболели за все время 871 тыс. человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки в результате заболевания COVID-19 умерли 116 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала эпидемии еще жертвами в России стали 14 606 человек.

По данным столичного штаба по борьбе с инфекцией, в Москве за минувшие сутки скончались 13 пациентов, общее число умерших с начала пандемии составило 4534.

На втором месте по числу летальных исходов за весь период находится Санкт-Петербург (2118 человек), на третьем — Подмосковье (1120), свидетельствуют данные сайта «стопкоронавирус.рф».