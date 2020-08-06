За сутки в России умерли 116 пациентов с коронавирусом

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 73,28 (-0,1) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 86,63 (+0,12) Инвестиции, 05 авг, 15:29
Замена пестицидам: главное в сельском хозяйстве и пищевой промышленности Pro, 11:32 Сила мыла: как выручить 1,7 млрд руб. на натуральной косметике Pro, 11:30 Виски в бумаге и съедобный контейнер: пять видов альтернативной упаковки Зеленая экономика, 11:30  Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа Общество, 11:26 В Австралии создали Shazam для пауков Стиль, 11:25 Твит не засчитан: признает ли Трамп итоги президентских выборов Мнение, 11:22 Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева Общество, 11:19 Фигуристка Медведева опровергла слухи о переходе в группу Плющенко Спорт, 11:15 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 11:15 Путин утвердил поправки о кадастровой оценке. Что это значит Недвижимость, 11:14 Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины Политика, 11:11 Рынки недвижимости разных стран начали восстанавливаться после пандемии Недвижимость, 11:04 В Москве за сутки выявили 684 новых случая заражения коронавирусом Общество, 11:00 Плющенко построит два катка в московском регионе за «сотни млн руб.» Спорт, 10:58
Пандемия коронавируса ,  
0 

За сутки в России умерли 116 пациентов с коронавирусом

Общее число летальных исходов в стране превысило 14,6 тыс., заболели за все время 871 тыс. человек
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки в результате заболевания COVID-19 умерли 116 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Всего с начала эпидемии еще жертвами в России стали 14 606 человек.

По данным столичного штаба по борьбе с инфекцией, в Москве за минувшие сутки скончались 13 пациентов, общее число умерших с начала пандемии составило 4534.

На втором месте по числу летальных исходов за весь период находится Санкт-Петербург (2118 человек), на третьем — Подмосковье (1120), свидетельствуют данные сайта «стопкоронавирус.рф».

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Общее количество жертв глобальной пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по данным Университета Хопкинса в США, превысило 707 тыс. человек. Россия находится на 11-м в мире месте по абсолютному количеству умерших от COVID-19. Лидируют по этому показателю Соединенные Штаты (158 тыс. человек).

В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

По состоянию на 6 августа число заболевших COVID-19 во всем мире превысило 18,8 млн. В России инфекцию подтвердили у 871,8 тыс. человек, за последние сутки в стране было выявлено 5,2 тыс. случаев заражения. 

Ситуация с коронавирусом в России «может качнуться в любую сторону», заявил президент Владимир Путин. По его словам, в ряде регионов ситуация остается сложной, и там существует угроза роста числа заболевших. Особо глава государства отметил осенне-зимний период, когда традиционно отмечается рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа.

Авторы: Владислав Гордеев, Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
Материалы по теме
Житель Приамурья с COVID-19 получил условный срок за побег из больницы
Общество
Число жертв COVID-19 в мире превысило 700 тыс. человек
Общество
Роспотребнадзор сообщил о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter