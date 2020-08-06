В Москве за сутки еще 1254 пациента вылечились от коронавируса

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в Москве выздоровели еще 1254 человека, заразившихся ранее коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Общее количество выздоровевших в столице превысило 186 тыс. человек.

Накануне от COVID-19 в Москве умерли еще 13 человек. В общей сумме в городе зарегистрировали 4521 жертву заболевания.

По данным оперативного штаба на 5 августа, всего в России выявили 866,6 тыс. зараженных коронавирусом. За последние сутки в стране зарегистрировали 5,2 тыс. новых случаев. Менее 6 тыс. зараженных в России фиксируют с 20 июля.

Столичный мэр Сергей Собянин ранее отмечал, что ближайшие недели и месяцы ждать отмены ограничений москвичам не стоит. При этом опасность второй волны заболевания в городе, по его словам, практически отсутствует.