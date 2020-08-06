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Пандемия коронавируса ,  
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В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране превысило 871 тыс., суточный рост составил 0,6%
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявлено 5267 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили в 85 регионах страны. Суточный прирост заболевших составил 0,6%. При этом в штабе уточнили, что 26,2% от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 августа
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Всего в России выявлено 871 894 случая заболевания COVID-19. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов. С начала пандемии в стране выздоровели 676 тыс. пациентов.

В Москве за последние сутки подтвердили 684 новых случая инфицирования (687 накануне). Третью неделю подряд прирост числа инфицированных в городе сохраняется примерно на одном и том же уровне.

Помимо столицы, большинство случаев заражения COVID-19 за день зафиксировали в следующих регионах:

  • Свердловская область — 183,
  • Ханты-Мансийский АО — 160,
  • Московская область — 159,
  • Санкт-Петербург — 159,
  • Ростовская область — 130,
  • Красноярский край — 129,
  • Иркутская область — 128,
  • Краснодарский край — 125.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на четвертом месте по числу инфицированных, ее опережают США, Бразилия и Индия. Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в мире по состоянию на утро 6 августа превысило 18,8 млн.

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По словам заведующей кафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, осенью, когда отдыхающие вернутся с курортов, в России может вырасти число новых заражений коронавирусом. Она считает, что прирост новых случаев не будет большим, поскольку «какая-то часть населения» COVID-19 переболела и система здравоохранения «уже полностью готова».

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: коронавирус, эпидемия, статистика
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