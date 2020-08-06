В России за сутки выявили 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом

Общее число инфицированных в стране превысило 871 тыс., суточный рост составил 0,6%

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в России выявлено 5267 заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.



По его данным, за последние 24 часа заразившихся обнаружили в 85 регионах страны. Суточный прирост заболевших составил 0,6%. При этом в штабе уточнили, что 26,2% от общего числа заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России выявлено 871 894 случая заболевания COVID-19. За весь период зафиксировано 14 606 летальных исходов. С начала пандемии в стране выздоровели 676 тыс. пациентов.

В Москве за последние сутки подтвердили 684 новых случая инфицирования (687 накануне). Третью неделю подряд прирост числа инфицированных в городе сохраняется примерно на одном и том же уровне.

Помимо столицы, большинство случаев заражения COVID-19 за день зафиксировали в следующих регионах: