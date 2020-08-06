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Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Александр Островский считает актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева. Об этом он сообщил в эфире Национальной службы новостей (НСН).

Перед заседанием суда 5 августа Пашаев сообщил, что нахождение актера в момент ДТП за рулем не было зафиксировано, указывает НСН. По его словам, сотрудники ГИББД прибыли на место аварии после происшествия, это значит, что они могли не видеть, как подсудимый вышел из машины.

По мнению Островского, такая стратегия защиты губительна для Ефремова.

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Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)

«Это [тактика Пашаева] только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи». — отметил Островский. По его словам, если бы Ефремов признал вину, это стало бы одним из смягчающих обстоятельств для условного срока или наказания в колонии-поселении. «А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — считает Островский. Он добавил, что Ефремов находится в руках «шарлатана».

«Я не буду это комментировать. Прежде чем высказываться по поводу стратегии защиты, нужно было хотя бы ознакомиться с материалами дела. Как может врач, не осмотрев пациента, говорить, что его коллега лечит его неправильно?» — заявил РБК адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

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Автомобиль Михаила Ефремова 8 июня на Смоленской площади врезался в фургон, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Позднее Захаров умер в больнице. По данным экспертизы, в момент аварии Ефремов был пьян, а в его крови были найдены следы наркотиков.

Актеру предъявили обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Ефремова отправили под домашний арест до 22 сентября.

Вечером 5 августа в Пресненском суде Москвы прокурор зачитал данные материала дела Ефремова, согласно которым Ефремов в момент аварии находился в своем автомобиле.

В июне в отношении Эльмана Пашаева и адвоката семьи погибшего в этом ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского Федеральная палата адвокатов возбудила уголовные дела. ФПА не указало причину решения, а адвокаты по делу о ДТП не смогли объяснить РБК, почему палата приняла такие меры. Помимо этого, согласно реестру членов Адвокатской палаты города Москвы, статус Пашаева прекращен, а у Добровинского он является действующим.

Теги: новости, Михаил Ефремов, ДТП
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