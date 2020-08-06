Адвокат назвал Ефремова «жертвой» его защитника Пашаева

Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Адвокат Александр Островский считает актера Михаила Ефремова, который стал фигурантом дела о пьяном ДТП со смертельным исходом, «жертвой» его защитника Эльмана Пашаева. Об этом он сообщил в эфире Национальной службы новостей (НСН).

Перед заседанием суда 5 августа Пашаев сообщил, что нахождение актера в момент ДТП за рулем не было зафиксировано, указывает НСН. По его словам, сотрудники ГИББД прибыли на место аварии после происшествия, это значит, что они могли не видеть, как подсудимый вышел из машины.

По мнению Островского, такая стратегия защиты губительна для Ефремова.

«Это [тактика Пашаева] только ухудшает отношение суда к Ефремову, ведь он отрицает очевидные вещи». — отметил Островский. По его словам, если бы Ефремов признал вину, это стало бы одним из смягчающих обстоятельств для условного срока или наказания в колонии-поселении. «А так Ефремов затягивает себе петлю на шее», — считает Островский. Он добавил, что Ефремов находится в руках «шарлатана».