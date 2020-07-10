Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить дисциплинарные дела

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат попавшего в аварию актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и адвокат семьи погибшего в этом ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский не смогли объяснить РБК, почему Федеральная палата адвокатов (ФПА) возбудила против них дисциплинарные дела.

Адвокат Добровинский в беседе с РБК назвал решение ФПА «очень серьезным вопросом». Он сообщил, что еще не видел постановления о деле и пока не может ничего комментировать.

Адвокат Пашаев сообщил РБК, что пока также не владеет информацией о причинах для открытия дисциплинарного дела, и отказался от комментариев.

Речь идет о дисциплинарных делах в отношении Добровинского и Пашаева, о которых 10 июля объявила Федеральная палата адвокатов. При этом в сообщении ФПА также не уточнялось, что послужило причиной для их открытия.