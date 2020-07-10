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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокаты Добровинский и Пашаев не смогли объяснить дисциплинарные дела

Эльман Пашаев и Михаил Ефремов
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (Фото: АГН «Москва»)

Адвокат попавшего в аварию актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и адвокат семьи погибшего в этом ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский не смогли объяснить РБК, почему Федеральная палата адвокатов (ФПА) возбудила против них дисциплинарные дела.

Адвокат Добровинский в беседе с РБК назвал решение ФПА «очень серьезным вопросом». Он сообщил, что еще не видел постановления о деле и пока не может ничего комментировать.

Адвокат Пашаев сообщил РБК, что пока также не владеет информацией о причинах для открытия дисциплинарного дела, и отказался от комментариев.

Речь идет о дисциплинарных делах в отношении Добровинского и Пашаева, о которых 10 июля объявила Федеральная палата адвокатов. При этом в сообщении ФПА также не уточнялось, что послужило причиной для их открытия.

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Михаил Ефремов и Эльман&nbsp;Пашаев (справа)

Ранее, в конце июня, Совет ФПА уже выпускал заявление, в котором отметил «нехарактерное для членов профессионального сообщества» поведение Добровинского и Пашаева.

В заявлении говорилось, что адвокаты активно дают комментарии журналистам и при этом «публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны», а также «высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии». Кроме того, в ФПА отметили, что адвокаты «используют свою причастность к «громкому» делу для саморекламы».

Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня. Управляя автомобилем Jeep Grand Cherokee, актер вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. В результате ДТП Захаров получил множественные травмы и на следующий день умер.

Экспертиза показала, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 9 июня суд отправил артиста под домашний арест на два месяца.

Теги: Михаил Ефремов, Федеральная палата адвокатов
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