Адвокат отверг принадлежность Ефремову гашиша из его машины

Машина на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве, после ДТП с участием актера Михаила Ефремова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обнаруженные в машине актера Михаила Ефремова наркотики, о которых заявили в суде, не принадлежали актеру. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — заявил Пашаев.

В материалах дела артиста, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, говорилось, что в автомобиле актера обнаружили гашиш и гашишное масло.

Также в крови артиста после аварии были найдены следы спирта, каннабиноидов и кокаина, добавила государственный обвинитель.