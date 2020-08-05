Адвокат отверг принадлежность Ефремову гашиша из его машины
Обнаруженные в машине актера Михаила Ефремова наркотики, о которых заявили в суде, не принадлежали актеру. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.
«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — заявил Пашаев.
В материалах дела артиста, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, говорилось, что в автомобиле актера обнаружили гашиш и гашишное масло.
Также в крови артиста после аварии были найдены следы спирта, каннабиноидов и кокаина, добавила государственный обвинитель.