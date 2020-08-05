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Авария с участием Ефремова ,  
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Адвокат отверг принадлежность Ефремову гашиша из его машины

Машина на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве, после ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Машина на стоянке УВД по ЦАО Главного управления МВД России по Москве, после ДТП с участием актера Михаила Ефремова (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Обнаруженные в машине актера Михаила Ефремова наркотики, о которых заявили в суде, не принадлежали актеру. Об этом заявил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, сообщает ТАСС.

«Вы разве слышали, чтобы прокурор сказала, что на этих наркотиках его биоматериалы или иные следы? Я тоже нет. Значит, это не его наркотики», — заявил Пашаев.

В материалах дела артиста, зачитанных прокурором в Пресненском суде столицы, говорилось, что в автомобиле актера обнаружили гашиш и гашишное масло.

В суде заявили о нахождении Ефремова одного в автомобиле в момент ДТП
Общество
<p>Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)</p>

Также в крови артиста после аварии были найдены следы спирта, каннабиноидов и кокаина, добавила государственный обвинитель.

Video

Ранее 5 июля в Пресненском суде прошло первое заседание по существу дела о ДТП с участием Ефремова. В суде актер заявил, что не считает себя виновным, так как «ничего не помнит».

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Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших
Общество
Эльман Пашаев и Михаил Ефремов (справа)

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Джип Ефремова на высокой скорости (актер превысил скорость на 25 км/ч) выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

В крови артиста после ДТП помимо алкоголя были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. Ему предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшем по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

Суд отправил его под домашний арест. В конце июля актеру продлили домашний арест до 22 января 2021 года. Потерпевшими по делу Ефремова признаны вдова Захарова, его брат и два сына.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, суд
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