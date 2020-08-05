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В Бейрут прилетел второй самолет МЧС России

Самолет Ил-76
Самолет Ил-76 (Фото: МЧС РФ / ТАСС)

В Бейрут прибыл второй самолет МЧС России из пяти для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столице Ливана приземлился самолет Ил-76. Он доставил специалистов Роспотребнадзора, а также оборудование для мобильной лаборатории по выявлению коронавируса.

Взрыв в порту Бейрута. Главное
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Фото: Wael Hamzeh / EPA / ТАСС

Ранее в Бейрут прилетели врачи и спасатели, которые развернут мобильный госпиталь для пострадавших. Всего в Ливан будет направлено пять самолетов из России.

По последним данным Минздрава Ливана, в результате взрыва, произошедшего 4 августа, погибли 137 человек, более 5 тыс. были ранены. Десятки человек пропали без вести.

Как выглядит порт Бейрута спустя сутки после взрыва. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Взрывом выбило стекла в зданиях в радиусе нескольких километров. Столица признана зоной бедствия.

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К взрыву, как полагают власти, могли привести сварочные работы на складе, на котором хранилось более 2,7 тыс. т селитры, конфискованной с судна Rhosus в 2014 году. Сотрудники порта решили заделать отверстия на складе во избежание кражи. Во время работ возник пожар, после чего произошел взрыв. Власти решили отправить под домашний арест всех руководителей порта.

Теги: Ливан, Бейрут, самолет МЧС, взрыв
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