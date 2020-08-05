В Бейрут прилетел второй самолет МЧС России

Самолет Ил-76 (Фото: МЧС РФ / ТАСС)

В Бейрут прибыл второй самолет МЧС России из пяти для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В столице Ливана приземлился самолет Ил-76. Он доставил специалистов Роспотребнадзора, а также оборудование для мобильной лаборатории по выявлению коронавируса.

Ранее в Бейрут прилетели врачи и спасатели, которые развернут мобильный госпиталь для пострадавших. Всего в Ливан будет направлено пять самолетов из России.

По последним данным Минздрава Ливана, в результате взрыва, произошедшего 4 августа, погибли 137 человек, более 5 тыс. были ранены. Десятки человек пропали без вести.