В Бейрут прибыл первый самолет МЧС для помощи пострадавшим от взрыва

Фото: Bilal Jawich / Xinhua / Global Look Press

В столице Ливана Бейруте, где накануне произошел сильный взрыв, приземлился первый самолет МЧС России с помощью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Бейрут прибыл самолет Sukhoi Superjet 100, доставивший в ливанскую столицу оперативную группу из десяти человек, а также 19 специалистов отряда «Центроспас» и двух психологов МЧС для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва.

Ранее 5 августа в Ливан было направлено еще два самолета МЧС — Ил-76 с врачами, аэромобильным госпиталем и специалистами Роспотребнадзора.