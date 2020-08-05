Прокуратура увеличила ущерб из-за прорыва дамб в Сибири до 424 млн руб.

Поисково-спасательные работы в окрестностях реки Сисим (Фото: МЧС России)

Природоохранная прокуратура Красноярского края потребовала увеличить сумму иска к компании «Сисим» за загрязнение рек Сейба и Сисим до 424 млн руб. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба в стоимостном выражении превысил 362 млн руб. В ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный загрязнением рек, пересчитан и составил более 424 млн. руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лабораторными исследованиями было установлено наличие в реках загрязняющих веществ, таких как железо, медь и цинк.

Суд принял уточняющий иск прокурора, в судебном заседании объявлен перерыв.