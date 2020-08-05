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Общество ,  
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Прокуратура увеличила ущерб из-за прорыва дамб в Сибири до 424 млн руб.

Поисково-спасательные работы в окрестностях реки Сисим
Поисково-спасательные работы в окрестностях реки Сисим (Фото: МЧС России)

Природоохранная прокуратура Красноярского края потребовала увеличить сумму иска к компании «Сисим» за загрязнение рек Сейба и Сисим до 424 млн руб. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

«По подсчетам специалистов Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба в стоимостном выражении превысил 362 млн руб. В ходе рассмотрения дела ущерб, причиненный загрязнением рек, пересчитан и составил более 424 млн. руб.», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что лабораторными исследованиями было установлено наличие в реках загрязняющих веществ, таких как железо, медь и цинк.

Суд принял уточняющий иск прокурора, в судебном заседании объявлен перерыв.

В октябре 2019 года у поселка Щетинкино произошел прорыв пяти дамб золотодобывающей артели «Сисим», в результате погибли 20 человек.

Следственный комитет считает, что причиной прорыва дамб стали нарушения при проведении золотодобывающих работ. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, которое повлекло гибель людей (ч. 3 ст. 216 УК). Гендиректора артели, начальника горного участка и мастера предприятия «Сисим» арестовали.

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Теги: Красноярский край, природоохранная прокуратура, загрязнение
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