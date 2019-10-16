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В Башкирии обнаружили загрязнение рек после утечки на химзаводе

В Башкирии специалисты обнаружили в водоемах возле химзавода «Полиэф» (входит в «Сибур»), где произошла утечка сточных вод, превышение допустимой концентрации загрязняющих веществ. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан.

«По результатам исследований проб воды водоемов из 14 проб четыре пробы не соответствуют требованиям СанПиНа 2.1.5.980-00», — сказано в сообщении. Уточняется, что незначительное превышение показателей наблюдается в реках Изяк и Уфимка.

При этом питьевая вода соответствует необходимым требованиям. Специалисты также взяли шесть проб почвы на территории «Полиэфа» и в ее окрестностях, сейчас образцы направлены на исследование.

На прошлой неделе, 9 октября, на предприятии обрушился 20-тонный резервуар со сточными водами. В результате разлились 8 т загрязненной жидкости. В пресс-службе «Полиэфа» РБК сообщили, что возможной причиной аварии могли стать «конструктивные особенности объекта». Точная причина обрушения будет известна после окончания расследования. Там также отметили, что сточные воды содержат вещества низких классов опасности, которые близки по химическому составу к бытовому уксусу.

Теги: Полиэф, Башкирия, сточные воды
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