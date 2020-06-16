В бухте на Колыме обнаружили загрязнение неизвестного происхождения

Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил региональным властям совместно с Роспотребнадзором изучить загрязнение неизвестного происхождения в бухте Нагаева. Об этом Носов сообщил в Instagram.

По его словам, власти считают, что причиной загрязнения стал выброс топлива. Предварительно рассматриваются две версии источника выброса: затонувшие ранее и проходящие сейчас в бухте корабли.

«Пограничное управление проведет проверку выходов в море судов в этом районе», — написал Носов.

Прокуратура Магаданской области проводит проверку информации о загрязнении бухты Нагаева нефтепродуктами, говорится на сайте ведомства. «В результате предварительно проведенных мероприятий разливов нефтепродуктов не выявлено, угрозы чрезвычайной ситуации не установлено», — сообщили в прокуратуре. Проверка продолжается.