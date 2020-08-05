«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива

Выразив надежду на то, что совместная с Росприроднадзором работа поможет уточнить причиненный окружающей среде вред, «Норникель» заявил о готовности обсуждать вопрос о внесудебном урегулирования вопроса его возмещения

Cотрудники компании «Норникель» на территории на ТЭЦ-3 (Фото: РИА Новости )

Компания «Норильский никель» поддержала решение Минприроды о создании рабочей группы, которая должна подготовить «дорожную карту» реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива с ТЭЦ-3 под Норильском. В письме, направленном компанией на имя главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, указывается, что «Норникель» крайне заинтересован в объективном и достоверном определении состояния пострадавших от аварии природных объектов, сообщил РБК источник, знакомый с содержанием письма. О письме «Норникеля» также сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника РБК, в документе отмечается, что совместная со специалистами Росприроднадзора работа поможет уточнить причиненный окружающей среде вред и создать реальную базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении этого вреда.

Представитель «Норникеля» подтвердил, что письмо было отправлено и компания готова к урегулированию в досудебном порядке.

РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

«Мы рассчитываем, что совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ межведомственной рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, разработать дорожную карту по их устранению, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба. Такая совместная работа может создать базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда окружающей среде», — заявил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.