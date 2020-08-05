«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 августа
USD ЦБ: 73,38 (-0,78) Инвестиции, 04 авг, 13:46
Курс евро на 5 августа
EUR ЦБ: 86,5 (-0,72) Инвестиции, 04 авг, 13:46
В первый день возобновления рейсов из Москвы улетело более 2 тыс человек Общество, 12:33 Прокурор заявила о превышении Ефремовым скорости на 25 км/ч в момент ДТП Общество, 12:29 Правительство предложило снизить размер дивидендов ВТБ в пять раз Финансы, 12:29 Американец пытался купить химическое оружие за биткоин Крипто, 12:28 Акции ВТБ упали на 5% из-за разрешения кабмина снизить дивиденды Инвестиции, 12:23 Доплата за офшоры: как изменят бизнес новые правила для КИК Pro, 12:20 Как выглядит эпицентр взрыва в порту Бейрута спустя сутки. Фоторепортаж Общество, 12:16  На чем собираются зарабатывать операторы мобильной связи РБК и Сбербанк, 12:15 «Ростелеком» заявил о росте спроса на виртуальную телефонию в пандемию Технологии и медиа, 12:15 Адвокат Ефремова заявил о фальсификации доказательств потерпевших Общество, 12:07 Видео. Лучшие голы сезона в чемпионате Португалии по футболу Спорт, 12:05 Обладатель Кубка Испании перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити» Спорт, 12:04 Объем рефинансирования ипотеки в России вырос в четыре раза Недвижимость, 12:04 «Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива Общество, 12:02
Авария с топливом в Норильске ,  
0 

«Норникель» предложил уточнить ущерб после разлива топлива

Выразив надежду на то, что совместная с Росприроднадзором работа поможет уточнить причиненный окружающей среде вред, «Норникель» заявил о готовности обсуждать вопрос о внесудебном урегулирования вопроса его возмещения
Норникель GMKN ₽20 784 +1,89% Купить
Cотрудники компании «Норникель» на территории на ТЭЦ-3
Cотрудники компании «Норникель» на территории на ТЭЦ-3 (Фото: РИА Новости )

Компания «Норильский никель» поддержала решение Минприроды о создании рабочей группы, которая должна подготовить «дорожную карту» реализации мероприятий по ликвидации последствий разлива топлива с ТЭЦ-3 под Норильском. В письме, направленном компанией на имя главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, указывается, что «Норникель» крайне заинтересован в объективном и достоверном определении состояния пострадавших от аварии природных объектов, сообщил РБК источник, знакомый с содержанием письма. О письме «Норникеля» также сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника РБК, в документе отмечается, что совместная со специалистами Росприроднадзора работа поможет уточнить причиненный окружающей среде вред и создать реальную базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении этого вреда.

Представитель «Норникеля» подтвердил, что письмо было отправлено и компания готова к урегулированию в досудебном порядке.

РБК направил запрос в пресс-службу Росприроднадзора.

«Мы рассчитываем, что совместная работа в рамках созданной Минприроды РФ межведомственной рабочей группы позволит определить реальную картину ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, разработать дорожную карту по их устранению, выработать максимально эффективные меры по восстановлению окружающей среды, уточнить как подходы к решению проблемы, так и объем нанесенного ущерба. Такая совместная работа может создать базу для внесудебного урегулирования вопроса о возмещении вреда окружающей среде», — заявил статс-секретарь — вице-президент «Норникеля» Дмитрий Пристансков.

Минприроды указало на обязанность «Норникеля» возместить ущерб от аварии
Общество
Фото: Денис Кожевников / ТАСС

29 мая на ТЭЦ-3 «дочки» «Норникеля» НТЭК произошел разлив дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке. Из поврежденного хранилища ТЭЦ-3 вылилось около 21 тыс. т дизельного топлива.

Читайте на РБК Pro
Рита Макграт — РБК Pro: «Вашу бизнес-модель быстро скопируют» РБК Pro: как бороться с выгоранием на удаленке. Чеклист от Bloomberg РБК Pro: «Впечатление — это маркетинг». Лекция Джозефа Пайна «На какую зарплату вы рассчитываете?»: что ответить на собеседовании

Последствия разлива топлива в Норильске. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Росприроднадзор 6 июля оценил ущерб от аварии в рекордные 148 млрд руб., или около $2 млрд. Через два дня после этого, 8 июля, «Норникель» заявил, что не согласен с расчетами ведомства. В компании указали, что в своих расчетах Росприроднадзор неверно оценил массу попавших в реки нефтепродуктов и необоснованно использовал максимально возможный повышающий коэффициент. При этом «Норникель» подтвердил обязательство ликвидировать последствия разлива топлива за свой счет (ранее Потанин оценивал стоимость ликвидации в 10 млрд руб. и выше).

Video

«Если компания готова доказать в суде, что она не виновна, у нее есть такое право. Мы видели последствия аварии, официально зафиксировали все показатели причиненного вреда, Росприроднадзор рассчитал ущерб», — заявил в ответ глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
 

Авторы: Светлана Бурмистрова, Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: «Норникель», Росприроднадзор
Материалы по теме
«Дочка» «Норникеля» объявила о новом разливе топлива
Общество
Глава Минприроды — РБК: «У нас нет предвзятого отношения к «Норникелю»
Бизнес
Матвиенко предложит прокуратуре оценить влияние «Норникеля» на экологию
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter