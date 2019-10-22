Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ходе расследования были обнаружены тела двух погибших, которые числились без вести пропавшими. Еще трех человек продолжают искать спасатели.

19 октября на реке Сейба в Курганском районе обрушились несколько дамб. Обрушение повлекло затопление рабочего поселка, где жили сотрудники золотодобывающей артели «Сисим». Компания «Сибзолото», которая владеет артелью, опубликовала список 15 погибших.

В связи с инцидентом Следственный комитет завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при работах, которое повлекло гибель людей (по ч. 3 ст. 216 УК). Под следствием находятся гендиректор артели, начальник горного участка мастер компании «Сисим». Всех их отправили под арест на два месяца.