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На реке в Подмосковье обнаружили загрязнение на поверхности 8 км

Фото: shatura.ru Фото: shatura.ru Фото: shatura.ru Фото: shatura.ru
Фото: shatura.ru

На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре обнаружили загрязнения. Об этом сообщается на сайте администрации города. ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона уточняет, что пятна серебристо-коричневого цвета образовались на поверхности 8 км.

Согласно предварительным выводам, причиной образования пятен мог стать сброс отходов с одной из находящихся поблизости ферм или попадание в реку канализационных стоков, сообщили в администрации.

Специалисты химической службы произвели заборы воздуха и пробы воды, говорится в сообщении. Анализ воздуха не показал присутствия никаких ядовитых веществ, указали в администрации. Пробы воды передали в Роспотребнадзор.

«Пока официального заключения о величине концентрации загрязняющих веществ не получено, шатурянам запрещается использовать воду из реки Поля в бытовых целях», — сообщили в администрации.

Ранее, в конце мая, в Москве-реке обнаружили нефтяное пятно на поверхности 500 м. Оно располагалось на месте впадения реки Баньки в реку Москву в районе Павшинской поймы. В пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области сообщили, что в ведомстве рассматривают несколько версий произошедшего, в том числе незаконный слив сточных вод и сброс топлива с корабля.

Теги: река, Подмосковье, Радиационное загрязнение
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