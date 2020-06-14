На реке в Подмосковье обнаружили загрязнение на поверхности 8 км

На поверхности реки Поля в подмосковной Шатуре обнаружили загрязнения. Об этом сообщается на сайте администрации города. ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования региона уточняет, что пятна серебристо-коричневого цвета образовались на поверхности 8 км.

Согласно предварительным выводам, причиной образования пятен мог стать сброс отходов с одной из находящихся поблизости ферм или попадание в реку канализационных стоков, сообщили в администрации.

Специалисты химической службы произвели заборы воздуха и пробы воды, говорится в сообщении. Анализ воздуха не показал присутствия никаких ядовитых веществ, указали в администрации. Пробы воды передали в Роспотребнадзор.

«Пока официального заключения о величине концентрации загрязняющих веществ не получено, шатурянам запрещается использовать воду из реки Поля в бытовых целях», — сообщили в администрации.