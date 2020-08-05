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Прокурор заявила о превышении Ефремовым скорости на 25 км/ч в момент ДТП

Михаил Ефремов
Михаил Ефремов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

К моменту смертельного ДТП в районе Смоленской площади в Москве актер Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч. Об этом заявила прокурор, оглашая обвинительное заключение на заседании по делу актера в Пресненском суде, передает ТАСС.

По словам прокурора, Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Превысив скорость, он потерял контроль над автомобилем и в результате вылетел на встречную полосу. Прокурор добавила, что из-за действий Ефремова автомобиль, который ехал навстречу, лишился возможности уйти от столкновения.

Свидетель по делу инспектор ГИБДД Александр Козлов на заседании подтвердил, что актер был за рулем своей машины в момент ДТП. «Я увидел это на видеозаписях», — пояснил он (цитата по ТАСС).

Михаил Ефремов не признал свою вину в суде
Общество
Михаил Ефремов

Материал дополняется

Теги: прокурор, Михаил Ефремов, превышение скорости, ДТП
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