Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков
Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту. Об этом РБК заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.
«Вчера была встреча с доверителями, на которой мы согласовали сумму. Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде», — заявил он.
Общую сумму исковых заявлений он не назвал.
Потерпевшими по делу об аварии с участием Ефремова признаны вдова Захарова, его брат и два сына.