Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Александр Добровинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту. Об этом РБК заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Вчера была встреча с доверителями, на которой мы согласовали сумму. Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде», — заявил он.

Общую сумму исковых заявлений он не назвал.

Потерпевшими по делу об аварии с участием Ефремова признаны вдова Захарова, его брат и два сына.