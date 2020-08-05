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Авария с участием Ефремова ,  
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Родственники погибшего в ДТП с Ефремовым согласовали сумму исков

Александр Добровинский
Александр Добровинский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Родственники курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, согласовали сумму исков к артисту. Об этом РБК заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Вчера была встреча с доверителями, на которой мы согласовали сумму. Эта сумма будет фигурировать в гражданских исках, представленных на суде», — заявил он.

Общую сумму исковых заявлений он не назвал.

Потерпевшими по делу об аварии с участием Ефремова признаны вдова Захарова, его брат и два сына.

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Ранее, 5 августа, Ефремова доставили в Пресненский суд, где началось первое заседание по делу о смертельном ДТП. В суде актер свою вину в случившемся не признал, отметив, что ничего не помнит.

К моменту смертельного ДТП в районе Смоленской площади в Москве актер превысил скорость на 25 км/ч, заявила прокурор в суде.

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Авария с участием автомобиля актера Jeep Grand Cherokee произошла 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы. По данным МВД, Ефремов, будучи в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, которым управлял 57-летний курьер Сергей Захаров. Водитель фургона умер от полученных травм на следующий день в больнице.

Теги: Михаил Ефремов, ДТП, новости
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