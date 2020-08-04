Лукашенко попросил народ «не предавать» его на выборах

Досрочное голосование на выборах президента в Белоруссии, Минск (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти примут любой результат на грядущих президентских выборах, однако попросил граждан «не предавать» его. Об этом он сказал во время послания народу и Национальному собранию. РБК вел трансляцию.

Во время обращения он также отметил, что Белоруссия исчерпала лимиты революций и разрушений в прошлом веке, поэтому никакого передела собственности не будет.

«Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути», — заявил глава государства.

Ранее, 4 августа, в Белоруссии открылись избирательные участки для досрочного голосования на президентских выборах. Оно закончится 8 августа, основной день голосования назначен на 9 августа.