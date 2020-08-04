Лукашенко попросил народ «не предавать» его на выборах
Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти примут любой результат на грядущих президентских выборах, однако попросил граждан «не предавать» его. Об этом он сказал во время послания народу и Национальному собранию. РБК вел трансляцию.
Во время обращения он также отметил, что Белоруссия исчерпала лимиты революций и разрушений в прошлом веке, поэтому никакого передела собственности не будет.
«Лимиты революций и разрушений белорусский народ исчерпал в прошлом веке. Никакого передела собственности не будет. Чем он заканчивается, мы видели на примере стран, которые пытались пойти по этому пути», — заявил глава государства.
Ранее, 4 августа, в Белоруссии открылись избирательные участки для досрочного голосования на президентских выборах. Оно закончится 8 августа, основной день голосования назначен на 9 августа.