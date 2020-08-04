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Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Россия не даст в обиду россиян, задержанных в Белоруссии, их вина ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Facebook.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — сказала Захарова.

При этом, по ее словам, под отношениями России и Белоруссии находится «прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», а отношения двух стран не подвержены «конъюнктурным сиюминутным интересам», в том числе электоральным.

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В конце июля в Белоруссии задержали группу из 33 человек, которых правительство страны обвинило в подготовке массовых беспорядков. В Минске полагают, что задержанные — боевики ЧВК Вагнера. Посол России Дмитрий Мезенцев и российский консул Кирилл Плетнев сообщили, что группа ехала через Минск транзитом в Стамбул.

Позже в Белоруссии сообщили, что билеты россиян в Стамбул — это подготовленные алиби. По словам представителя следственного комитета республики, на допросе 11 человек сообщили, что собирались лететь в Венесуэлу, 15 — в Турцию, двое — на Кубу, один— в Сирию, еще один не знал, куда летит, а трое отказались давать показания.

4 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал враньем утверждение о том, что задержанные россияне летели через его страну транзитом. Он заявил, что эти люди были специально направлены в Белоруссию.

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Теги: Мария Захарова, Белоруссия
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