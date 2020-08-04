Захарова ответила на слова Лукашенко о задержанных в Белоруссии россиянах

Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Россия не даст в обиду россиян, задержанных в Белоруссии, их вина ничем не доказана. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в Facebook.

«Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают», — сказала Захарова.

При этом, по ее словам, под отношениями России и Белоруссии находится «прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия», а отношения двух стран не подвержены «конъюнктурным сиюминутным интересам», в том числе электоральным.

В конце июля в Белоруссии задержали группу из 33 человек, которых правительство страны обвинило в подготовке массовых беспорядков. В Минске полагают, что задержанные — боевики ЧВК Вагнера. Посол России Дмитрий Мезенцев и российский консул Кирилл Плетнев сообщили, что группа ехала через Минск транзитом в Стамбул.