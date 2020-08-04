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СК попросил арестовать задержанного за нападение на росгвардейца

Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве, 2 августа 2020г.
Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Москве, 2 августа 2020г. (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Следователи попросили арестовать участника конфликта десантников и сотрудников Росгвардии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.

Как прошел День ВДВ в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Костина Евгения Анатольевича, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказали в пресс-службе.

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Драка произошла 2 августа в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как рассказал «Комсомольской правде» один из участников конфликта бывший военнослужащий ВДВ, одного из десантников «схватили и положили лицом в асфальт». После этого другие десантники попытались его освободить, один из них напал на сотрудника Росгвардии и началась драка. Зачинщика драки задержали 3 августа.

Десантник сообщил детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького
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Фото: Андрей Любимов / РБК

При этом директор парка Павел Трехлеб говорил, что массовой драки не было, речь шла лишь о конфликте отдыхающего и сотрудника ОМОНа.

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По данным Следственного комитета, сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, при этом двое из них получили травмы. СК возбудил уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).

Теги: Парк Горького, драка, Росгвардия, новости
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