СК попросил арестовать задержанного за нападение на росгвардейца

При этом директор парка Павел Трехлеб говорил, что массовой драки не было, речь шла лишь о конфликте отдыхающего и сотрудника ОМОНа.

По данным Следственного комитета, сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, при этом двое из них получили травмы. СК возбудил уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).