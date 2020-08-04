СК попросил арестовать задержанного за нападение на росгвардейца
Следователи попросили арестовать участника конфликта десантников и сотрудников Росгвардии. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Хамовнического суда.
«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Костина Евгения Анатольевича, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти)», — сказали в пресс-службе.
Драка произошла 2 августа в День Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как рассказал «Комсомольской правде» один из участников конфликта бывший военнослужащий ВДВ, одного из десантников «схватили и положили лицом в асфальт». После этого другие десантники попытались его освободить, один из них напал на сотрудника Росгвардии и началась драка. Зачинщика драки задержали 3 августа.