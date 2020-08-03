Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 1 августа
USD ЦБ: 73,43 (+0,06) Инвестиции, 31 июл, 13:38
Курс евро на 1 августа
EUR ЦБ: 87,29 (+1,04) Инвестиции, 31 июл, 13:38
На Сахалине перевернулся междугородний пассажирский автобус Общество, 08:05 РБК Pro: как TSMC стала лидером рынка чипов и чем ей это грозит Pro, 08:03 Преподаватели вузов пожаловались на плагиат и списывание из-за удаленки Общество, 08:00 Десантник сообщил детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького Общество, 07:37 Власти рассмотрят ослабление контроля за зарубежным финансированием СМИ Технологии и медиа, 07:30 Предпринимательские доходы россиян упали до минимума за 20 лет Экономика, 07:00 РБК Pro: почему компаниям больше не нужны регламенты и систематизация Pro, 07:00 Советник Трампа пригрозил Москве последствиями за «сговор» с талибами Политика, 06:42 Microsoft решила закончить переговоры о покупке TikTok до 15 сентября Технологии и медиа, 06:31 Налоговыми каникулами в кризис воспользовались лишь 2% крупных компаний Экономика, 06:00 Советник Трампа оценил шансы договориться о вооружениях с Россией и КНР Политика, 05:47 Число зараженных коронавирусом в мире превысило 18 млн человек Общество, 05:38 Треть россиян приготовились к снижению зарплаты Общество, 05:30 Эксперты объяснили невозможность долгого режима тишины в Донбассе Политика, 05:00
Общество ,  
0 

Десантник сообщил детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького

Драка между празднующими день ВДВ десантниками и росгвардейцами началась после того, как одного из отмечающих остановили за то, что он находился пьяным в общественном месте. Об этом один из участников конфликта, бывший военнослужащий ВДВ, рассказал «Комсомольской правде». Его имя газета не приводит.

По словам собеседника газеты, инцидент произошел около четырех часов дня. «Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт», — рассказал мужчина.

После этого десантники пытались освободить товарища, кто-то из них напал на росгвардейца, вслед за этим завязалась потасовка, сообщил собеседник.

В парке Горького раскрыли детали конфликта во время празднования Дня ВДВ
Общество
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

О драке в парке Горького между десантниками и росгвардейцами сообщили телеканал РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По информации телеканала, один из десантников нарушил порядок, и его задержали, против чего выступили остальные празднующие.

На опубликованном РЕН ТВ ролике было видно, что мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ ударил одного из росгвардейцев. Мужчину повалили на землю, после чего началась массовая потасовка. В результате один сотрудник силовых структур получил легкие травмы, четырех человек задержали, сообщил источник «Интерфакса».

Директор парка Павел Трехлеб сообщил, что массовой драки не было и никто не пострадал. По его словам, произошел «небольшой конфликт» между посетителем и сотрудником ОМОНа, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, а все его участники отпущены.

Теги: Москва, парк Горького, День ВДВ
Материалы по теме
В парке Горького раскрыли детали конфликта во время празднования Дня ВДВ
Общество
В парке Горького празднующие День ВДВ подрались с бойцами Росгвардии
Общество
Читайте на РБК Pro
«Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения «Приемлемая наценка в ресторане — 300%»: эксперт — об экономике заведения
Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга Счет на секунды: как завоевать интерес посетителя лендинга
Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов Как угон элитных авто указал на недостатки каршерингов
Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов Пища для размышлений: 7 типичных заблуждений начинающих рестораторов
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter