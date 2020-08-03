Десантник сообщил детали конфликта с бойцами Росгвардии в парке Горького

Драка между празднующими день ВДВ десантниками и росгвардейцами началась после того, как одного из отмечающих остановили за то, что он находился пьяным в общественном месте. Об этом один из участников конфликта, бывший военнослужащий ВДВ, рассказал «Комсомольской правде». Его имя газета не приводит.

По словам собеседника газеты, инцидент произошел около четырех часов дня. «Одного из наших схватили и положили лицом в асфальт», — рассказал мужчина.

После этого десантники пытались освободить товарища, кто-то из них напал на росгвардейца, вслед за этим завязалась потасовка, сообщил собеседник.

О драке в парке Горького между десантниками и росгвардейцами сообщили телеканал РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники. По информации телеканала, один из десантников нарушил порядок, и его задержали, против чего выступили остальные празднующие.