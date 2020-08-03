СК завел дело после драки при праздновании дня ВДВ в Парке Горького

Фото: Андрей Любимов / РБК

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) после конфликта десантников и бойцов Росгвардии, сообщается на сайте СК.

Празднующие День ВДВ десантники подрались с росгвардейцами 2 августа. Директор парка Павел Трехлеб указывал, что массовой драки не было, речь шла лишь о конфликте отдыхающего и сотрудника ОМОН.

Как указывает СК, сотрудники Росгвардии пресекли нарушение общественного порядка, двое из них получили травмы. Как отмечает Следственный комитет, правоохранительные органы выявили участников конфликта, с ними проводят следственные действия.

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