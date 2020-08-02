В Парке Горького празднующие День ВДВ подрались с бойцами Росгвардии

Пострадал один росгвардеец, он получил легкие травмы. Часть отдыхающих задержали, правоохранители устанавливают личности зачинщиков драки

Фото: Андрей Любимов / РБК

В столичном Парке Горького празднующие День ВДВ десантники подрались с росгвардейцами, часть дебоширов задержали. Об этом сообщают телеканал РЕН ТВ и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По информации канала, один из отдыхающих десантников нарушил порядок и его задержали, что не понравилось остальным празднующим. РЕН ТВ опубликовал видеозапись конфликта, на которой видно, что мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ подошел к сотрудникам Росгвардии и ударил одного из них. Мужчину повалили на землю, после чего началась массовая потасовка.

Источник «Интерфакса» уточнил, что в результате задержали четырех человек. Один правоохранитель, по словам собеседника агентства, получил легкие травмы, ему оказали помощь на месте. По версии источника, перед началом драки правоохранители попросили бывших десантников «вести себя скромнее» и не размахивать флагом ВДВ, «мешая окружающим». Другой собеседник «Интерфакса» указал, что пострадал срочник Росгвардии, стоявший в оцеплении.