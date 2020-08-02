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В Парке Горького раскрыли детали конфликта во время празднования Дня ВДВ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Парке Горького не было массовой драки, произошел только небольшой конфликт между отдыхающими и правоохранителями. Об этом директор парка Павел Трехлеб заявил ТАСС.

«Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась», — описал начало инцидента Трехлеб.

По словам директора, самого активного участника конфликта отвели с сторону, его товарищи попытались вмешаться. «После разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — уточнил Трехлеб.

Директор отметил, что в результате никто не пострадал.

Телеканал РЕН ТВ ранее опубликовал видеозапись начала конфликта, на которой видно, как мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ бьет сотрудника Росгвардии. Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадал срочник, стоявший в оцеплении, он получил легкие травмы. По информации собеседника агентства, четырех человек после потасовки задержали. Как указал источник «Интерфакса», перед конфликтом правоохранители попросили «бывших десантников» вести себя скромнее и не размахивать флагом ВДВ.

Теги: Парк Горького, День ВДВ, драка
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