В Парке Горького раскрыли детали конфликта во время празднования Дня ВДВ

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Парке Горького не было массовой драки, произошел только небольшой конфликт между отдыхающими и правоохранителями. Об этом директор парка Павел Трехлеб заявил ТАСС.

«Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась», — описал начало инцидента Трехлеб.

По словам директора, самого активного участника конфликта отвели с сторону, его товарищи попытались вмешаться. «После разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — уточнил Трехлеб.

Директор отметил, что в результате никто не пострадал.