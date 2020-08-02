В Парке Горького раскрыли детали конфликта во время празднования Дня ВДВ
В Парке Горького не было массовой драки, произошел только небольшой конфликт между отдыхающими и правоохранителями. Об этом директор парка Павел Трехлеб заявил ТАСС.
«Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась», — описал начало инцидента Трехлеб.
По словам директора, самого активного участника конфликта отвели с сторону, его товарищи попытались вмешаться. «После разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники отпущены», — уточнил Трехлеб.
Директор отметил, что в результате никто не пострадал.