Общество ,
02 авг, 18:43
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Как прошел День ВДВ в Москве. Фотогалерея
В московских парках прошли праздничные мероприятия в честь 90-летия со дня образования Воздушно-десантных войск (ВДВ). Как отметили день ВДВ в столице — в фотогалерее РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК