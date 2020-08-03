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Зачинщик драки с росгвардейцами в парке Горького задержан

Следователи установили зачинщика конфликта в День ВДВ в парке Горького в Москве. Против него возбуждено уголовное дело
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Мужчина, который накануне начал массовую драку в парке Горького в Москве, задержан, сообщает пресс-служба центрального округа Росгвардии.

«Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ», — говорится в сообщении.

Как прошел День ВДВ в Москве. Фотогалерея
Фотогалерея 

Телеканал РЕН ТВ 2 августа, в День ВДВ, опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ бьет сотрудника Росгвардии. Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадал срочник, стоявший в оцеплении, он получил легкие травмы. В конфликт включились другие бывшие десантники, после чего началась потасовка.

В пресс-службе Росгвардии сообщали, что росгвардейцы совместно с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка на праздничных мероприятиях в парке. По версии источника «Интерфакса», перед началом драки сотрудники правоохранительных органов просили бывших десантников «вести себя скромнее» и не размахивать флагом ВДВ, «мешая окружающим».

Директор парка Горького Павел Трехлеб отказался называть случившееся массовой дракой, охарактеризовав произошедшее как конфликт между одним из десантников и сотрудником правоохранительных органов. «Был небольшой конфликт между посетителем и сотрудником ОМОН, полиция вмешалась. Самого активного участника отвели в сторону, его товарищи попытались присоединиться, но после разъяснительной беседы конфликт был исчерпан, все его участники — отпущены», — объяснял Трехлеб.

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На следующий день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По части первой этой статьи (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья) максимальное наказание представляет собой лишение свободы на срок до пяти лет. По части второй этой же статьи (применение насилия, опасного для жизни или здоровья) преступнику может грозить до десяти лет лишения свободы.

Авторы: Владислав Гордеев, Георгий Тадтаев
Теги: день ВДВ, парк Горького
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