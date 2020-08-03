Зачинщик драки с росгвардейцами в парке Горького задержан

Следователи установили зачинщика конфликта в День ВДВ в парке Горького в Москве. Против него возбуждено уголовное дело

Фото: Андрей Любимов / РБК

Мужчина, который накануне начал массовую драку в парке Горького в Москве, задержан, сообщает пресс-служба центрального округа Росгвардии.

«Участники конфликта установлены. Напавший на росгвардейца гражданин задержан. Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ», — говорится в сообщении.

Телеканал РЕН ТВ 2 августа, в День ВДВ, опубликовал видеозапись, на которой видно, как мужчина в тельняшке и с флагом ВДВ бьет сотрудника Росгвардии. Источник «Интерфакса» уточнил, что пострадал срочник, стоявший в оцеплении, он получил легкие травмы. В конфликт включились другие бывшие десантники, после чего началась потасовка.

В пресс-службе Росгвардии сообщали, что росгвардейцы совместно с полицейскими пресекли нарушение общественного порядка на праздничных мероприятиях в парке. По версии источника «Интерфакса», перед началом драки сотрудники правоохранительных органов просили бывших десантников «вести себя скромнее» и не размахивать флагом ВДВ, «мешая окружающим».