Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии 170 «российских боевиков»

Захар Прилепин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Некоторые россияне, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, уже не находятся в республике. Об этом сообщил РБК писатель Захар Прилепин.

Писатель уточнил, что не знает точное количество россиян, прибывших в Белоруссию, но часть из них точно отправилась в третью страну.

«Они шли несколькими группами, сейчас Лукашенко говорит, что все это неправда и билеты «фиктивные», но эти люди ехали несколькими группами в третью страну. И одна группа уже уехала, а эта была следующая или одна из трех, и была перехвачена. Я не знаю, 170 их или 35 или 46. Дело только в том, что данные люди не чвк-шники, чоповцы, называйте их как угодно, я их знаю, и знаю, куда они ехали», — сообщил Захар Прилепин РБК.

Прилепин утверждает, что через Белоруссию в третью страну переправились несколько групп, которых «можно назвать ЧОПом». Задержанные в Белоруссии люди являлись членами группы, которая должна была вылететь последней.

По его данным, россияне добрались до пункта назначения, «где выполняются задачи». «Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели», — заключил он.