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Прилепин сообщил об отъезде из Белоруссии 170 «российских боевиков»

Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Некоторые россияне, которых власти Белоруссии отнесли к бойцам частной военной компании и объявили в розыск, уже не находятся в республике. Об этом сообщил РБК писатель Захар Прилепин.

Писатель уточнил, что не знает точное количество россиян, прибывших в Белоруссию, но часть из них точно отправилась в третью страну.

«Они шли несколькими группами, сейчас Лукашенко говорит, что все это неправда и билеты «фиктивные», но эти люди ехали несколькими группами в третью страну. И одна группа уже уехала, а эта была следующая или одна из трех, и была перехвачена. Я не знаю, 170 их или 35 или 46. Дело только в том, что данные люди не чвк-шники, чоповцы, называйте их как угодно, я их знаю, и знаю, куда они ехали», — сообщил Захар Прилепин РБК.

Прилепин утверждает, что через Белоруссию в третью страну переправились несколько групп, которых «можно назвать ЧОПом». Задержанные в Белоруссии люди являлись членами группы, которая должна была вылететь последней.

По его данным, россияне добрались до пункта назначения, «где выполняются задачи». «Никакого отношения к Белоруссии или деятельности там эти группы не имели», — заключил он.

Накануне российский МИД вызвал посла Белоруссии Владимира Семашко, во время его разговора с замминистра иностранных дел России Андреем Руденко российская сторона заявила о том, что арест россиян был осуществлен «под безосновательным и надуманным предлогом».

Ранее российский консул в белорусской столице Кирилл Плетнев заявил, что задержанные в Белоруссии граждане России направлялись транзитом через Минск в одну из стран Латинской Америки.

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Александр Лукашенко

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии объявили о задержании ночью 29 августа 33 бойцов частной военной компании «Вагнер». Белорусские власти обвинили их в подготовке беспорядков за несколько дней до выборов президента, которые должны пройти 9 августа.

МИД России призвал Минск перестать нагнетать ненужные эмоции в период президентских выборов. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «инсинуацией» сообщения о том, что Россия могла направлять кого-либо в Белоруссию для дестабилизации обстановки.

Захар Прилепин ранее подтвердил, что среди задержанных в Белоруссии россиян есть люди, которые служили с ним в Донбассе в одном батальоне. Прилепин в октябре 2016 года стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в ДНР.

Теги: Захар Прилепин, ЧВК "Вагнер", Россия, Белоруссия
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