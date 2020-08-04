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Лукашенко заявил о напрасном решении России по отношениям с Белоруссией

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / AP)

Россия напрасно поменяла братские отношения с Белоруссией на партнерские. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на ежегодном обращении к народу и Национальному собранию в Минске. РБК ведет прямую трансляцию его выступления.

По его словам, Россия всегда была и будет ближайшим союзником Белоруссии, кто бы ни был у власти в той или другой стране. «Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, — напрасно», — заявил Лукашенко.

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Теги: Белоруссия, Александр Лукашевич
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