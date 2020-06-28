Лукашенко назвал единственного союзника России

Москва не хочет потерять Минск ни в экономическом, ни в политическом плане, поскольку это нанесет «сильнейший удар» по внутренней политике России. Об этом на встрече с представителями Минской области заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, фрагменты его выступления показал телеканал «Беларусь 1».

«Единственный союзник, который остался у России, — Беларусь», — считает он.

«Я часто [президенту России Владимиру] Путину об этом говорю: я понимаю тебя, ты не можешь Беларусь потерять. Я понимаю, что воевать, чтобы сохранить Беларусь, ты тоже не можешь», — продолжил белорусский лидер, добавив, что Россию выталкивают «с очень маржинальных рынков»: Евросоюза и Украины.

По словам Лукашенко, Белоруссия является вторым после Германии крупнейшим потребителем российского газа, а также закупает огромное количество российской нефти.

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