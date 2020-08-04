Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинет временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборах в регионе в 2021 году. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, кандидатура Дегтярева будет предложена, если бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала приговорят к лишению свободы.

«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева», — сказал Жириновский. Однако ЛДПР намерена добиваться освобождения Фургала. В июле лидер ЛДПР заявлял, что будет добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края.

Сергей Фургал, возглавлявший Хабаровский край с сентября 2018 года, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Он содержится в СИЗО «Лефортово».