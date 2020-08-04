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Дело губернатора Фургала ,  
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Жириновский назвал условие для выдвижения Дегтярева в губернаторы

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) выдвинет временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева на выборах в регионе в 2021 году. Об этом заявил лидер партии Владимир Жириновский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, кандидатура Дегтярева будет предложена, если бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала приговорят к лишению свободы.

«Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева», — сказал Жириновский. Однако ЛДПР намерена добиваться освобождения Фургала. В июле лидер ЛДПР заявлял, что будет добиваться помилования экс-губернатора Хабаровского края.

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Сергей Фургал, возглавлявший Хабаровский край с сентября 2018 года, был задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября. Он содержится в СИЗО «Лефортово».

Следственный комитет обвиняет Фургала в организации убийств и покушений на предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Сам он не признает себя виновным. После ареста Фургала на улицы Хабаровска и ряда крупных городов стали выходить жители в поддержку своего губернатора.

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20 июля президент Владимир Путин отправил в отставку Фургала в связи с утратой доверия. Врио главы Хабаровского края стал бывший депутат Госдумы от ЛДПР Дегтярев.

Теги: Владимир Жириновский, Михаил Дегтярев, выборы, Сергей Фургал
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